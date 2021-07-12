TSMC и Foxconn потратили $350 млн на вакцинацию населения Тайваня

Пара крупнейших тайваньских компаний, TSMC и Foxconn, заявила об успешном заключении контракта с китайским дистрибьютором Fosun о закупке 10 млн доз немецкой вакцины BioNTech для передачи властям Тайваня. Потраченные на закупку $350 млн станут вкладом компаний в борьбу с распространением коронавирусной инфекции на острове, ибо количество выявленных случаев заражения уже перевалило за 15 000.

По состоянию на прошлую пятницу, как отмечает Nikkei Asian Review, лишь 14 % жителей Тайваня получили первую дозу вакцины, в связи с распространением коронавирусной инфекции с середины мая на острове введены дополнительные ограничительные меры. Нехватка вакцины является серьёзной проблемой, поскольку политические факторы мешают Тайваню закупить её в достаточных количествах по официальным каналам.

Частным компаниям TSMC и Foxconn удалось заключить контракт с китайским дистрибьютором BioNTech на поставку 10 млн доз вакцины. Каждая из компаний выложила по $175 млн, но поставщик изначально признаётся, что не может гарантировать своевременность поставки всей партии. Приобретённая компаниями партия вакцины будет передана тайваньским властям для работы с населением острова. Участники сделки с тайваньской стороны отметили, что никакого противодействия с китайской стороны не встретили, хотя ранее официальные власти Тайваня и отмечали попытки КНР воспрепятствовать поставкам вакцин на остров.

С середины мая количество выявленных случаев заражения COVID-19 среди трудовых мигрантов на Тайване заметно выросло. Ситуация начала угрожать деятельности нескольких компаний, относящихся к полупроводниковому сектору. TSMC удалось избежать существенного влияния пандемии на свою деятельность, а июньская экспортная статистика показала, что полупроводниковая промышленность острова продолжает наращивать выручку.