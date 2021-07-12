3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиTSMC и Foxconn потратили $350 млн на вак...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TSMC и Foxconn потратили $350 млн на вакцинацию населения Тайваня

Пара крупнейших тайваньских компаний, TSMC и Foxconn, заявила об успешном заключении контракта с китайским дистрибьютором Fosun о закупке 10 млн доз немецкой вакцины BioNTech для передачи властям Тайваня. Потраченные на закупку $350 млн станут вкладом компаний в борьбу с распространением коронавирусной инфекции на острове, ибо количество выявленных случаев заражения уже перевалило за 15 000.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

По состоянию на прошлую пятницу, как отмечает Nikkei Asian Review, лишь 14 % жителей Тайваня получили первую дозу вакцины, в связи с распространением коронавирусной инфекции с середины мая на острове введены дополнительные ограничительные меры. Нехватка вакцины является серьёзной проблемой, поскольку политические факторы мешают Тайваню закупить её в достаточных количествах по официальным каналам.

Частным компаниям TSMC и Foxconn удалось заключить контракт с китайским дистрибьютором BioNTech на поставку 10 млн доз вакцины. Каждая из компаний выложила по $175 млн, но поставщик изначально признаётся, что не может гарантировать своевременность поставки всей партии. Приобретённая компаниями партия вакцины будет передана тайваньским властям для работы с населением острова. Участники сделки с тайваньской стороны отметили, что никакого противодействия с китайской стороны не встретили, хотя ранее официальные власти Тайваня и отмечали попытки КНР воспрепятствовать поставкам вакцин на остров.

С середины мая количество выявленных случаев заражения COVID-19 среди трудовых мигрантов на Тайване заметно выросло. Ситуация начала угрожать деятельности нескольких компаний, относящихся к полупроводниковому сектору. TSMC удалось избежать существенного влияния пандемии на свою деятельность, а июньская экспортная статистика показала, что полупроводниковая промышленность острова продолжает наращивать выручку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
Тайваньские производители электроники ограничили свободу рабочих-мигрантов из-за коронавируса
Дочернее предприятие Foxconn приостановило работу из-за вспышки COVID-19
Экспортная выручка Тайваня растёт одиннадцатый месяц подряд за счёт спроса на полупроводниковые компоненты
Партнёром китайской кузницы кадров для полупроводниковой отрасли оказалась американская компания Synopsys
Продажи чипов взлетели более чем на 25 % по сравнению с прошлым годом и продолжают расти
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, foxconn, тайвань, пандемия, вакцина
tsmc, foxconn, тайвань, пандемия, вакцина
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 196
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 156
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 87

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей
Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS
Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности 8 ч.
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только 9 ч.
Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса 10 ч.
Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями 10 ч.
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза 11 ч.
Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness 11 ч.
Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS 11 ч.
Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace 12 ч.
В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 % 12 ч.
В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка 13 ч.
Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство 14 мин.
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки 5 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот 7 ч.
AMD совместно с EuroCC поддержит развитие HPC в регионе EMEA 8 ч.
AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla 8 ч.
Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570 9 ч.
«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости 9 ч.
Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla 9 ч.
Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом 10 ч.
Graid представила RAID-ускоритель SupremeRAID SR-1000 для NVMe SSD и NVMe-oF 11 ч.