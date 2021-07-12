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Благотворительный марафон спидраннеров SGDQ 2021 завершился рекордом по сборам в онлайне

Организаторы благотворительного фестиваля спидраннеров Summer Games Done Quick 2021 Online (SGDQ 2021) в официальном микроблоге мероприятия подвели итоги завершившегося вчера, 11 июля, марафона.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

На протяжении недели стримеры из разных уголков мира проходили игры на скорость и собирали деньги на благотворительность. Все пожертвования отправлялись гуманитарной организации «Врачи без границ» (Doctors Without Borders).

За время проведения SGDQ 2021 — с 4 по 11 июля — более 22 тыс. зрителей марафона успели пожертвовать «Врачам без границ» свыше $2,9 млн (таков результат на официальном сайте).

Источник изображения: Games Done Quick

Источник изображения: Games Done Quick

Достигнутый SGDQ 2021 показатель оказался самым успешным для онлайн-фестивалей Games Done Quick, превзойдя результаты Awesome Games Done Quick 2021 ($2,76 млн) и Summer Games Done Quick 2020 ($2,3 млн).

До абсолютного рекорда, установленного ещё до пришествия пандемии COVID-19, марафон SGDQ 2021 не дотянул: Awesome Games Done Quick 2020 ($3,1 млн) и Summer Games Done Quick 2019 ($3 млн) остались впереди.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

За время SGDQ 2021 стримеры успели пройти на скорость 151 игру, включая относительно недавние (Little Nightmares 2, ремейк Demon’s Souls) и хиты прошлых лет (Mass Effect 2, Halo 2, Super Metroid). Записи спидранов выкладывают на YouTube.

Следующий полномасштабный марафон Games Done Quick — Awesome Games Done Quick 2022 — пройдёт с 9 по 16 января 2022 года. Ближайшим же мероприятием станет женский спидран-фестиваль Flame Fatales 2021 (с 15 по 21 августа).

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Рубрики: Новости Software, игры, Анонс,
Теги: summer games done quick 2021 online, sgdq 2021
summer games done quick 2021 online, sgdq 2021
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