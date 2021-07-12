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Самая дорогая видеоигра в истории: картридж Super Mario 64 продали за $1,5 миллиона

Цены на игры для старых игровых консолей продолжают бить рекорды — коллекционеры скупают редкие экземпляры картриджей, не считаясь с расходами. И если буквально несколько месяцев назад счёт шёл на сотни тысяч долларов, то теперь ставки значительно выросли.

usatoday.com

usatoday.com

Буквально пару дней назад человечество поставило очередной рекорд — 9 июля игру The Legend of Zelda для восьмибитной консоли Nintendo NES продали за впечатляющие массового покупателя 870 000 долларов. Рекорд продержался очень недолго.

Двумя днями спустя запечатанный картридж для консоли Nintendo 64 — Super Mario 64 продали за $1 560 000 долларов на аукционе Heritage Auctions. Таким образом, прежний ценовой рекорд побит почти вдвое. Примечательно, что в своё время это была одна из самых массовых видеоигр, по некоторым данным, всего продано более 11 миллионов копий. Однако коллекционных упакованных экземпляров осталось не так много.

theverge.com

theverge.com

В целом за последние 12 месяцев цены на коллекционные игры росли стремительными темпами:

10 июля 2020 года — копия Super Mario Bros. продана за $114 000

23 ноября 2020 года — копия Super Mario Bros. 3 продана за $156 000

2 апреля 2021 года: копия Super Mario Bros. продана за $660 000

9 июля 2021 года — копия The Legend of Zelda продана за $870 000

11 июля 2021 года — копия Super Mario 64 продана за $1 560 000.

Впрочем, рынки коллекционной продукции остаются очень нестабильными. Хотя коллекционные карточки с покемонами, в России не получившие такого культового статуса, как в некоторых других странах, тоже взлетели в цене на eBay, как сообщает издание The Verge, токены NFT в последнее время, наоборот, дешевеют — пока уже никто не предлагает десятки миллионов долларов за цифровые активы сомнительной ценности.

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Рубрики: Новости Software, игры, Платформер, Приключение,
Теги: nintendo, super mario 64, игры
nintendo, super mario 64, игры
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