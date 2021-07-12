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Из-за огромных долгов китайский холдинг Tsinghua Unigroup прибегнет к реструктуризации

О бедственном положении китайского холдинга Tsinghua Unigroup стало известно ещё в конце прошлой недели, но до банкротства дело вряд ли дойдёт, поскольку отраслевой гигант подал заявку в судебные инстанции КНР о проведении реструктуризации с целью финансового оздоровления. Даже распродав все активы, холдинг всё равно не смог бы расплатиться с кредиторами.

Источник изображения: EE Times

Источник изображения: EE Times

Информация о намерениях Tsinghua Unigroup продать часть акций разработчика процессоров UNISOC пока не находит подтверждения, поскольку о предстоящих структурных изменениях нет никаких официальных данных. Как отмечает EE Times, по состоянию на июнь 2020 года холдинг Tsinghua Unigroup располагал долговыми обязательствами на сумму $31 млрд при стоимости наиболее ликвидных активов не более $8 млрд. К концу прошлого года просрочка или отказ по выплате кредитов коснулись обязательств на общую сумму $3,6 млрд.

В 2015 году Tsinghua Unigroup предпринял попытку поглотить Micron Technology за $23 млрд, да и другие проекты холдинга добились определённой известности за пределами Китая. Самый успешный национальный производитель твердотельной памяти, компания YMTC, выросла как раз под крылом этого холдинга. Разработчик процессоров UNISOC тоже известен своими компонентами для широкого спектра электронных устройств. Руководство Tsinghua Unigroup выражает надежду, что реструктуризация не окажет негативного влияния на деятельность дочерних компаний.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: tsinghua unigroup, tsinghua, банкротство, китайские производители
tsinghua unigroup, tsinghua, банкротство, китайские производители
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