Thermalright представила полностью медный кулер AXP90-X47 Full

Компания Thermalright анонсировала процессорный охладитель AXP90-X47 Full, относящийся к решениям «поток сверху». Новинка подходит для применения в системах небольшого форм-фактора.

Решение полностью выполнено из меди. Конструкция включает радиатор толщиной 32 мм и четыре тепловые трубки диаметром 6 мм. В основании располагается прижимная пластина C1100, также выполненная из меди.

Радиатор обдувается 92-миллиметровым вентилятором, скорость вращения которого достигает 2700 оборотов в минуту. Максимальный заявленный уровень шума — 22,4 дБА.

Вентилятор способен формировать поток воздуха объёмом до 72 кубических метров в час. Статическое давление достигает 1,33 мм водяного столба. Управление осуществляется методом широтно-​импульсной модуляции (ШИМ).

Общая толщина новинки составляет 47 мм. Говорится о совместимости с процессорами AMD в исполнении AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA1200 и LGA115x.

Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.