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В режиссёрской версии Death Stranding появится очень высокий уровень сложности и около часа новой музыки

Вслед за пятничной презентацией Death Stranding Director’s Cut режиссёр игры Хидео Кодзима (Hideo Kojima) и композитор Людвиг Форсселль (Ludvig Forssell) поделились крохами новой информации о готовящемся издании.

Источник изображения: Official PlayStation Blog

Источник изображений: Official PlayStation Blog

Напомним, по сравнению с оригинальной Death Stranding режиссёрская версия предложит новые локации и сюжетные миссии, улучшенную боевую систему и интерфейс, стрельбище, гоночный режим Fragile Circuit и дополнительные онлайн-функции.

По словам Кодзимы, специально для Director’s Cut из Death Stranding ничего не вырезали. В связи с этим название предстоящего релиза гейм-дизайнеру не нравится: он бы предпочёл нечто вроде Director’s Plus.

Вдобавок Кодзима раскрыл, что в Death Stranding Director’s Cut появится новый уровень сложности — очень высокий. Он станет противоположностью очень лёгкому, который был разработан для незнакомых с играми людей.

Что касается сообщения Форсселля, то уже бывший сотрудник Kojima Productions создал для Death Stranding Director’s Cut порядка часа дополнительного музыкального сопровождения.

«Я написал для режиссёрской версии Death Stranding около часа новой музыки, которая включает несколько моих самых любимых треков в игре! Не могу дождаться, когда все смогут их услышать!» — поделился Форсселль.

Death Stranding Director’s Cut поступит в продажу 24 сентября текущего года для PlayStation 5. Владельцы проекта на PS4 смогут обновить свою копию до издания для PS5, но лишь платно.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, PlayStation,
Теги: death stranding, kojima productions, sony interactive entertainment
death stranding, kojima productions, sony interactive entertainment
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