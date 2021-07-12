Фото дня: удивительная шаровая россыпь звёзд глазами телескопа «Хаббл»

В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл​» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен великолепный снимок объекта с обозначением NGC 6380.

Названная структура — удивительное по красоте шаровое звёздное скопление. Такие образования содержат большое число светил. Структура тесно связана гравитацией и обращаются вокруг галактического центра в качестве спутника.

Скопление NGC 6380 находится на удалении приблизительно 35 000 световых лет от нас в созвездии Скорпиона. При этом очень яркая звезда в верхней части снимка — светило HD 159073 — расположена на расстоянии около 4000 световых лет от Земли.

Снимок получен с помощью прибора Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту обсерватории «Хаббл». Эта камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.

Шаровое скопление изначально было открыто в 1826 году английским астрономом Джеймсом Данлопом (James Dunlop), работавшим у сэра Томаса Брисбена в его частной обсерватории.