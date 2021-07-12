Великобритания неосторожно распродала полупроводниковые компании на сумму $42 миллиарда

В своё время Великобритания занимала лидирующие позиции в европейской полупроводниковой отрасли, давая жизнь компаниям вроде Arm, технологии которой теперь используются в 90 % современных смартфонов. Постепенно многие заводы и лаборатории были распроданы зарубежным инвесторам, и теперь местные власти и оппозиция начали запоздало бить тревогу.

С мая 2010 года иностранным покупателям были проданы компании, разрабатывающие и выпускающие микрочипы, на сумму 42 миллиарда долларов — не считая недавней продажи Arm компании NVIDIA. При этом местные власти беспокоит не столько продажа «добросовестным» инвесторам из Японии и США, но повышенный интерес к технологиям со стороны Китая.

В разгар пандемии и на пике дефицита чипов едва не состоялась сделка по продаже одного из немногих оставшихся активов такого рода — Newport Wafer Fab Ltd., оцененного в 87 миллионов долларов. Его готова приобрести китайская компания, но премьер-министр Великобритании наконец решил присмотреться к сделке повнимательнее. По мнению критиков — «совсем немножко слишком поздно», бизнесу из Китая и России «нельзя позволять покупать технологические компании по умолчанию».

Дело Newport Wafer Fab Ltd. может стать прецедентным — это первое дорогостоящее приобретение китайского бизнеса, подпадающее под правительственное ограничение, позволяющее в течение 30 дней после заключения сделки расследовать её детали и отменить её, если необходимо.

В норме Великобритания редко приостанавливала или блокировала сделки из соображений национальной безопасности, причём имеющиеся примеры связаны с компаниями небольшого масштаба, относящихся преимущественно к аэрокосмической отрасли. Ранее страна предпочитала выставлять условия при продаже — вроде увеличения количества местных рабочих мест и/или обязательства дальнейших инвестиций. Например, после покупки Arm японской SoftBank в 2016 году, власти потребовали сохранить штаб-квартиру компании в Кембридже и потребовали обещания удвоить число сотрудников.

В последнее время ситуация кардинально изменилась — США и их союзники крайне отрицательно относятся к покупке полупроводниковых и иных технологических компаний зарубежными инвесторами стран-оппонентов.

В отличие от Arm и не так давно проданной многомиллиардной Imagination Technologies, неизвестно, имеет ли Newport Wafer Fab действительно важное значение для национальной безопасности Великобритании.

Компания выпускает кремниевые пластины очень небольшого размера, из которых изготавливаются микрочипы, в основном используемые для управления системами электропитания автомобилей и другой техники. В последнее время компания несёт многомиллионные убытки. Тем не менее сделка активно критикуется политиками.

По словам бывшего главы Консервативной партии Иэна Дункана Смита (Iain Duncan Smith), правительству необходимо блокировать сделку. «Это ещё раз демонстрирует, как, несмотря на законы, несмотря на все прежние трудные разговоры, правительство двояко рассматривает Китай. С одной стороны, оно говорит, что обеспокоено из-за КНР, с другой — желает торговой сделки. Правительственная политика в отношении Китая представляет собой полную неразбериху без надежд и целей. Эта продажа — инвестиционная катастрофа».