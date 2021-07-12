Cooler Master представила игровое кресло CMIX GamePod с тремя мониторами и встроенным ПК

Компания Cooler Master анонсировала систему CMIX GamePod для требовательных любителей игр — это продвинутое игровое кресло со встроенными мониторами и высокопроизводительной компьютерной системой.

К сожалению, полностью технические характеристики новинки пока не раскрываются. Известно, что в оснащение входят три монитора размером 27 дюймов по диагонали. Они обеспечивают полное погружение в виртуальную реальность.

Решение содержит аудиосистему с объёмным звучанием. Кроме того, предусмотрена столешница, на которой можно расположить клавиатуру, мышь и другие необходимые компоненты.

Новинка наделена многоцветной подсветкой. Покупатели смогут выбирать между версиями в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. Кроме того, говорится о возможности подключения игровых консолей.

Увы, на текущий момент эта вся доступная информация о кресле. О внешнем виде CMIX GamePod можно судить по представленным изображениям.