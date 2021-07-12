Илон Маск полетит в космос на туристическом корабле Virgin Galactic

Вчерашний космический полёт владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (Richard Branson) наделал много шума в средствах массовой информации. Миллиардер не только успешно выполнил суборбитальный полёт на борту корабля собственной компании, но и вызвал неподдельный интерес к своему проекту у владельца SpaceX Илона Маска (Elon Musk).

По последним данным, Маск зарезервировал место на один из коммерческих полётов Virgin Galactic, которые компания намерена поставить на поток в скором будущем. Брэнсон не только подтвердил бронирование билета, но и добавил: «Илон друг и, возможно, я однажды полечу на одном из его кораблей».

Пока нет точных данных, когда именно Маск намерен лететь на корабле Virgin Galactic. По имеющимся сведениям полёт, обеспечивающий до четырёх минут в невесомости, стоит по 250 000 долларов для каждого пассажира, а само бронирование обойдётся в 10 000 долларов.

Примечательно, что новость о бронировании места Маском следуют за серией отчаянных твитов, которые выпустила конкурирующая компания Blue Origin, также планирующая активно развивать космотуризм. Ею владеет другой миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), который на корабле своей компании отправится в космос только 20 июля. Теперь Blue Origin разразилась серией постов, ругая всё у Virgin Galactic — от размера иллюминаторов в корабле Брэнсона до системы эвакуации и уровня воздействия на окружающую среду. Кроме того, Брэнсона назвали «ненастоящим астронавтом», поскольку тот якобы не достиг «линии Кармана» — незримой границы, за которой предположительно начинается «настоящий космос».

Если в прошлом веке космическая гонка шла преимущественно между СССР и США и была одним из побочных эффектов холодной войны, то теперь космические исследования часто подогреваются соревнующимися миллиардерами.