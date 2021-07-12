Google Pixel 6 показался на «живых» фото с крохотной фронтальной камерой

В распоряжении интернет-источников оказались «живые» фотографии образца смартфона Pixel 6, который компания Google, как ожидается, официально анонсирует осенью нынешнего года.

Ожидается, что в новую серию войдут базовая модель Pixel 6 и более производительная модификация Pixel 6 Pro. Как можно видеть на изображениях, новинка получит дисплей с очень узкими рамками.

В верхней части экрана предусмотрено небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры. Сзади установлена многомодульная камера, элементы которой выстроены в ряд по горизонтали.

Известно, что в оснащение новинки войдёт дактилоскопический сканер, спрятанный за дисплеем.

Ожидается, что аппараты Pixel 6 дебютируют в начале октября этого года. Ранее говорилось, что вместе со смартфонами будут представлены и Pixel Watch — первые умные часы Google.