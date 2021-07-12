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Во взломанной ПК-версии Resident Evil Village не обнаружили проблем с микроподтормаживаниями

Хакер под псевдонимом Empress на форуме Reddit сообщила об обещанном ранее взломе ПК-версии шутера с хоррор-элементами Resident Evil Village. Судя по первым отзывам, пиратская сборка не страдает от технических проблем официальной.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Напомним, ещё на запуске Resident Evil Village стало известно, что на PC игра имеет свойство «подвисать» на долю секунды в момент гибели врагов или совершения фатального выстрела.

Обративший внимание на проблему специалист Digital Foundry Алекс Батталья (Alex Battaglia) в своё время списал всё на баг, однако Empress выяснила, что на самом деле в ситуации виновата антипиратская защита Denuvo.

Теперь, когда Resident Evil Village была взломана и насильно отвязана от защитного механизма, у пользователей появилась возможность проверить достоверность заявлений Empress.

Испытывать Resident Evil Village без Denuvo взялся главный редактор портала DSOGaming Джон Пападопулос (John Papadopoulos). Он наиграл в пиратскую версию проекта около двух часов и не встретил микрозадержек.

«Как это ни удивительно, за эти два часа мы не наткнулись ни на единое подтормаживание. Даже катакомбы замка леди Димитреску, в которых проблема особенно заметна, обошлись без подвисаний», — заверил Пападопулос.

Resident Evil Village дебютировала 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Суммарные продажи и отгрузки игры недавно превысили 4,5 млн копий.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Ужастик,
Теги: resident evil village, capcom
resident evil village, capcom
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