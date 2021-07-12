Во взломанной ПК-версии Resident Evil Village не обнаружили проблем с микроподтормаживаниями

Хакер под псевдонимом Empress на форуме Reddit сообщила об обещанном ранее взломе ПК-версии шутера с хоррор-элементами Resident Evil Village. Судя по первым отзывам, пиратская сборка не страдает от технических проблем официальной.

Напомним, ещё на запуске Resident Evil Village стало известно, что на PC игра имеет свойство «подвисать» на долю секунды в момент гибели врагов или совершения фатального выстрела.

Обративший внимание на проблему специалист Digital Foundry Алекс Батталья (Alex Battaglia) в своё время списал всё на баг, однако Empress выяснила, что на самом деле в ситуации виновата антипиратская защита Denuvo.

Теперь, когда Resident Evil Village была взломана и насильно отвязана от защитного механизма, у пользователей появилась возможность проверить достоверность заявлений Empress.

Испытывать Resident Evil Village без Denuvo взялся главный редактор портала DSOGaming Джон Пападопулос (John Papadopoulos). Он наиграл в пиратскую версию проекта около двух часов и не встретил микрозадержек.

«Как это ни удивительно, за эти два часа мы не наткнулись ни на единое подтормаживание. Даже катакомбы замка леди Димитреску, в которых проблема особенно заметна, обошлись без подвисаний», — заверил Пападопулос.

Resident Evil Village дебютировала 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Суммарные продажи и отгрузки игры недавно превысили 4,5 млн копий.