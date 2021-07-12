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Продажи персональных компьютеров продолжают уверенно расти несмотря на дефицит

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров во второй четверти текущего года: спрос в годовом исчислении поднялся более чем на 10 %.

pixabay.com

pixabay.com

Обнародованные данные учитывают поставки традиционных настольных систем, портативных компьютеров и рабочих станций. Планшеты и серверы с архитектурой x86 в рассмотрение не берутся.

Несмотря на дефицит электронных компонентов, отрасль показала рост на 13,2 %. За трёхмесячный период в глобальном масштабе было реализовано 83,6 млн персональных компьютеров. Для сравнения: годом ранее отгрузки составляли 73,9 млн единиц.

IDC

IDC

Крупнейшим производителем является китайская Lenovo, занимающая практически четверть мирового рынка — 23,9 %, На втором месте с небольшим отставание находится HP: её результат составил 22,2 %. Замыкает тройку Dell Technologies — 16,7 %. Далее идут Apple и Acer с долями 7,4 % и 7,3 % соответственно.

Развитию глобальной ПК-отрасли способствует пандемия, из-за которой многие компании перевели сотрудников на дистанционную работу, а учебные заведения начали массово внедрять платформы удалённого обучения. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры, ноутбуки и нетбуки,
Теги: компьютеры, ноутбуки, idc, аналитика, анализ рынка
компьютеры, ноутбуки, idc, аналитика, анализ рынка
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