Еженедельный чарт Steam: лидирует PUBG, а Monster Hunter Stories 2 ворвалась в первую тройку

На сайте Steam Database появился рейтинг продаж Steam за прошлую неделю. Согласно опубликованным данным, с 5 по 11 июля в сервисе Valve лидировала королевская битва PlayerUnknown's Battlegrounds. Популярность игры взлетела благодаря недавнему обновлению с картой «Таэго».

Вторую строчку списка заняла Sea of Thieves, которая была первой на прошлой неделе. Проект привлёк внимание большой аудитории благодаря кроссоверу с «Пиратами Карибского моря». Условная «бронза» рейтинга досталась новинке в лице Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, а дополнительный контент к ней оказался на девятой позиции.

Четвёртое место занял симулятор выживания Rust, а пятое — Sekiro: Shadows Die Twice в издании Game of the Year. Эти две игры отлично продавались во время летней распродажи на площадке Valve.

Десятка самых доходных товаров Steam с 5 по 11 июля: