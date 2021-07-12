Cyberpunk 2077 возглавила июньский рейтинг самых загружаемых игр для PS4 после возвращения в PS Store

Издательство Sony Interactive Entertainment на сайте официального блога PlayStation опубликовало рейтинг самых загружаемых игр в цифровом магазине PlayStation Store за июнь текущего года.

Как стало известно, наибольшей популярностью среди проектов для PlayStation 5 на территории Северной Америки и Европы пользовался приключенческий экшен-платформер Ratchet & Clank: Rift Apart.

В топ-3 по итогам первого месяца лета также попали Chivalry 2 (второе место в Северной Америке и третье — в Европе), FIFA 21 (второе место в Европе) и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (третье место в Северной Америке).

В то же время самой загружаемой игрой июня на PlayStation 4 стала Cyberpunk 2077 — ролевой боевик CD Projekt RED вернулся в ассортимент товаров PlayStation Store всего за девять дней до окончания отчётного периода.

На виртуальный подиум вместе с Cyberpunk 2077 взошли Grand Theft Auto V (второе место в Северной Америке и третье — в Европе) и два спортивных симулятора — FIFA 21 в Европе (второе место) и NBA 2K21 в Северной Америке (третье место).

Июньский рейтинг самых загружаемых игр в PS Store от официального блога PlayStation

Предпочтения в сегменте VR-игр и условно-бесплатных развлечений у жителей Северной Америки и Европы оказались весьма схожими: первые четыре места в обоих рейтингах идентичны и в том, и в другом регионе (см. изображения в галерее выше).

Напомним, месяцем ранее в PlayStation Store властвовали Resident Evil Village (PS5 и европейский сегмент для PS4), консольная версия Rust (PS4 в Северной Америке), Beat Saber (PS VR) и Call of Duty: Warzone (условно-бесплатный сегмент).