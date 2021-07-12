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Cyberpunk 2077 возглавила июньский рейтинг самых загружаемых игр для PS4 после возвращения в PS Store

Издательство Sony Interactive Entertainment на сайте официального блога PlayStation опубликовало рейтинг самых загружаемых игр в цифровом магазине PlayStation Store за июнь текущего года.

Источник изображения: Twitter

Источник изображения: Twitter

Как стало известно, наибольшей популярностью среди проектов для PlayStation 5 на территории Северной Америки и Европы пользовался приключенческий экшен-платформер Ratchet & Clank: Rift Apart.

В топ-3 по итогам первого месяца лета также попали Chivalry 2 (второе место в Северной Америке и третье — в Европе), FIFA 21 (второе место в Европе) и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (третье место в Северной Америке).

Источник изображения: Official PlayStation Blog

Источник изображения: Official PlayStation Blog

В то же время самой загружаемой игрой июня на PlayStation 4 стала Cyberpunk 2077 — ролевой боевик CD Projekt RED вернулся в ассортимент товаров PlayStation Store всего за девять дней до окончания отчётного периода.

На виртуальный подиум вместе с Cyberpunk 2077 взошли Grand Theft Auto V (второе место в Северной Америке и третье — в Европе) и два спортивных симулятора — FIFA 21 в Европе (второе место) и NBA 2K21 в Северной Америке (третье место).

Июньский рейтинг самых загружаемых игр в PS Store от официального блога PlayStation
Игры для PlayStation 5
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Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation VR
Условно-бесплатные игры для PS4 и PS5
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Предпочтения в сегменте VR-игр и условно-бесплатных развлечений у жителей Северной Америки и Европы оказались весьма схожими: первые четыре места в обоих рейтингах идентичны и в том, и в другом регионе (см. изображения в галерее выше).

Напомним, месяцем ранее в PlayStation Store властвовали Resident Evil Village (PS5 и европейский сегмент для PS4), консольная версия Rust (PS4 в Северной Америке), Beat Saber (PS VR) и Call of Duty: Warzone (условно-бесплатный сегмент).

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Платформер, Приключение, PlayStation,
Теги: ratchet & clank: rift apart, cyberpunk 2077, playstation store, ps store
ratchet & clank: rift apart, cyberpunk 2077, playstation store, ps store
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