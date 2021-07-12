Слухи: Китай потребует от Tencent отказаться от эксклюзивных сделок с музыкальными лейблами

Агентству Reuters стало известно о планах Государственной администрации по регулированию рынка (SAMR) Китая предписать сервису потоковой передачи музыки Tencent Music Entertainment компании Tencent Holdings отказаться от эксклюзивных прав на работу с музыкальными лейблами, которые он использовал для подавления более мелких конкурентов.

Антимонопольный орган также оштрафует Tencent на 500 000 юаней ($77 150) в связи с недостоверными отчётами о приобретении приложений Kuwo и Kugou, сообщили агентству Reuters информированные источники. Это более мягкое наказание, чем принудительная продажа данных приложений, возможность которой не исключалась ранее в этом году.

Наказание Tencent является одним из последних шагов правительства Китая в борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства интернет-гигантами страны. До этого в ходе антимонопольной кампании, начавшейся в конце прошлого года, на гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding был наложен рекордный штраф в размере $2,75 млрд за злоупотребление своим положением на рынке.

В апреле агентство Reuters сообщило, что SAMR планирует оштрафовать Tencent Holdings как минимум на 10 млрд юаней ($1,5 млрд), и что, возможно, регулятор прикажет Tencent Music продать приложения Kuwo и Kugou.