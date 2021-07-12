Samsung проведёт 11 августа презентацию Galaxy Unpacked — ожидаются свежие гибкие смартфоны и другие новинки

Не исключено, что Samsung не удастся удивить покупателей чем-то новым в ходе ежегодного мероприятия Galaxy Unpacked. Проверенный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал очень качественные GIF-изображения продуктов, которые будут представлены в ходе мероприятия — смартфонов, умных часов и наушников. Известна даже дата проведения презентации.

Во-первых, Бласс поделился новыми изображениями складных Galaxy Z Fold 3 (возможно, поддерживает стилус S Pen) и Galaxy Z Flip 3. Galaxy Z Fold 3 — будет выпускаться в белом, зелёном и чёрном корпусах:

Galaxy Z Flip 3 — в фиолетовом, чёрном, золотом и зелёном:

Набор анимаций, опубликованный инсайдером, включает и изображение Samsung Galaxy S21 FE (будет выпускаться в белом, серо-жёлтом, фиолетовом и чёрном вариантах). Вероятнее всего данная модель получится внешне очень похожей на Galaxy S21 (Galaxy S20 FE очень похож на оригинальный Galaxy S20). Будет ли выпускаться этот смартфон, всё ещё под вопросом. В июне представитель Samsung заявил, что «ещё ничего не решено». Изображения Бласса могут быть косвенным подтверждением скорого релиза.

Помимо изображений смартфонов инсайдер опубликовал и GIF-изображения двух моделей часов. Первые, вероятно, представляют собой Samsung Galaxy Watch 4 Classic (белый, чёрный и серый варианты). Эти часы должны будут работать на новой платформе Wear OS, которую Samsung помогала дорабатывать компании Google.

Другие часы — Galaxy Watch Active 4. По некоторым данным, они будут выпускаться в версиях формата 44 и 40 мм, цвета — серый, тёмно-зелёный, белый, персиковый и чёрный.

Дополнительно опубликована информация о трёх цветовых вариантах беспроводных наушников Galaxy Buds 2, судя по прежним утечкам — с активным шумоподавлением.

Наконец, появилась и информация о дате проведения мероприятия. Ожидается, что оно состоится менее, чем через месяц — 11 августа. Отчасти это подтверждается самой Samsung, ранее заявлявшей, что Unpacked состоится этим летом. Кроме того, оно не первый год проводится в начале августа.