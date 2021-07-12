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Изменения цен на ПК: Metro Exodus значительно подешевела, а игры серии Dishonored подорожали

За последние несколько дней в русскоязычном сегменте Steam изменились цены на отдельные популярные игры. Deep Silver и 4A Games решили продавать дешевле все издания Metro Exodus, а Bethesda Softworks пошла по обратному пути — она повысила стоимость Dishonored 2 и самостоятельного дополнения Dishonored: Death of the Outsider.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Информация поступила с сайта Steam Database. Стандартное издание Metro Exodus раньше продавалось за 1599 руб., а теперь его цена составляет 1199 руб. Версия Gold Edition, которая включает два сюжетных дополнения, подешевела ещё сильнее — с 2598 руб. до 1599 руб. Аналогичные изменения цен произошли в GOG, а вот в Epic Games Store пока наблюдается прежняя стоимость. В других странах за Metro Exodus тоже стали требовать меньше средств. Так, на территории Европы игра теперь распространяется за €30, а не €40.

Источник изображения: PCWorld

Источник изображения: PCWorld

Что касается подорожания Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider, то в первом случае оно небольшое. Bethesda Softworks подняла стоимость сиквела на 150 руб. (теперь она составляет 1299 руб.). А вот в случае с самостоятельным дополнением изменение цены оказалось более ощутимым — Death of the Outsider теперь тоже продаётся за 1299 руб., то есть на 450 руб. дороже, чем раньше. При этом в некоторых других странах произошла обратная корректировка стоимости, например, в Украине Dishonored 2 подешевела почти в два раза.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер,
Теги: metro exodus, dishonored 2, dishonored: death of the outsider, steam
metro exodus, dishonored 2, dishonored: death of the outsider, steam
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