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Британские чарты: новая Ratchet & Clank вернулась в лидеры благодаря поставке в регион дополнительной партии PS5

Портал Games Industry поделился информацией о продажах розничных изданий игр на территории Великобритании с 4 по 10 июля 2021 года. Отчётный период отметился возвращением в лидеры июньского хита.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Речь идёт о приключенческом экшен-платформере Ratchet & Clank: Rift Apart. Новейшее творение Insomniac Games возглавило еженедельный рейтинг в третий раз, начиная с июньского релиза.

Очередной всплеск популярности Ratchet & Clank: Rift Apart (187-процентный рост темпа продаж) обеспечила недавняя поставка в регион дополнительной партии PlayStation 5, с которой игра в некоторых случаях шла в комплекте.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Что касается новых релизов, то лучшим дебютантом отчётного периода стала Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Будучи ответвлением от основной серии, игра и близко не подобралась к показателям вышедшей в марте Monster Hunter Rise.

Впрочем, свою непосредственную предшественницу Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin опередила более чем вдвое: в отличие от сиквела для PC и Nintendo Switch, первая часть в своё время выходила только на Nintendo 3DS.

Источник изображения: Oddworld

Источник изображения: Oddworld

Ещё одним дебютантом британского розничного чарта стала Oddworld: Soulstorm, стартовавшая с 10-й строчки. Сама игра вышла в апреле, однако релиз физического издания состоялся лишь на прошлой неделе.

Топ-10 британского розничного чарта с 4 по 10 июля выглядит следующим образом (в скобках указан результат на прошлой неделе):

  1. Ratchet & Clank: Rift Apart (6);
  2. FIFA 21 (2);
  3. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (новинка);
  4. Mario Golf: Super Rush (1);
  5. Mario Kart 8 Deluxe (3);
  6. Animal Crossing: New Horizons (4);
  7. Minecraft (5);
  8. Assassin's Creed Valhalla (17);
  9. Grand Theft Auto V (7);
  10. Oddworld: Soulstorm (новинка).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Симулятор, Платформер, Приключение, Спорт, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: ratchet & clank: rift apart, fifa 21, monster hunter stories 2: wings of ruin, mario golf: super rush, продажи игр
ratchet & clank: rift apart, fifa 21, monster hunter stories 2: wings of ruin, mario golf: super rush, продажи игр
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