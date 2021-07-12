3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостисистемы охлажденияAlphacool представила водоблок Eisblock ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Alphacool представила водоблок Eisblock Aurora Acryl GPX для видеокарт AMD Radeon RX 6700 XT

Компания Alphacool расширила ассортимент водоблоков, представив модель Eisblock Aurora Acryl GPX, разработанную для графических ускорителей AMD Radeon RX 6700 XT с эталонным дизайном печатной платы.

Здесь и ниже изображения Alphacool

Здесь и ниже изображения Alphacool

Новинка относится к решениям полного покрытия: тепло отводится от графического процессора, а также от чипов памяти и элементов подсистемы питания. Это обеспечивает стабильную работу видеокарты.

Водоблок получил оптимизированную структуру каналов, что дополнительно улучшает эффективность охлаждения. Верхняя часть выполнена из прозрачного акрила.

Реализована многоцветная адресуемая подсветка. Используются стандартные фитинги типоразмера G1/4".  Новинка совместима со следующими графическими ускорителями:

  • ASRock Radeon RX 6700 XT;
  • ASUS Dual Radeon RX 6700 XT;
  • ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC Edition;
  • ASUS TUF Gaming Radeon RX 6700 XT OC Edition;
  • GIGABYTE Radeon RX 6700 XT;
  • MSI Radeon RX 6700 XT;
  • PowerColor Radeon RX 6700 XT;
  • Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT;
  • XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6700 XT Black Gaming.

Приобрести водоблок можно по ориентировочной цене 140 евро. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
СЖО Corsair iCUE H170i Elite Capellix оснащена вентиляторами с технологией магнитной левитации
Розовый и RGB: представлена система жидкостного охлаждения ID-Cooling PinkFlow Diamond Edition
Новые системы жидкостного охлаждения Corsair оснащены адресуемой подсветкой
Кулер Thermalright AXP90-X47 Black рассчитан на системы Mini-ITX
Cooler Master создаст систему охлаждения с очень тонкой испарительной камерой для смартфонов, планшетов и ноутбуков
MSI рассказала, какую материнскую плату и систему охлаждения выбрать для новейших Intel Core 11-го поколения
Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: alphacool, водоблок, система охлаждения, система жидкостного охлаждения, сжо
alphacool, водоблок, система охлаждения, система жидкостного охлаждения, сжо
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 196
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 156
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 87

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей
PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS
Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности 8 ч.
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только 9 ч.
Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса 10 ч.
Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями 10 ч.
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза 11 ч.
Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness 11 ч.
Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS 12 ч.
Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace 12 ч.
В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 % 12 ч.
В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка 13 ч.
Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство 26 мин.
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки 6 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот 7 ч.
AMD совместно с EuroCC поддержит развитие HPC в регионе EMEA 8 ч.
AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla 8 ч.
Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570 9 ч.
«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости 9 ч.
Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla 10 ч.
Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом 10 ч.
Graid представила RAID-ускоритель SupremeRAID SR-1000 для NVMe SSD и NVMe-oF 11 ч.