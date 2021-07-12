Alphacool представила водоблок Eisblock Aurora Acryl GPX для видеокарт AMD Radeon RX 6700 XT

Компания Alphacool расширила ассортимент водоблоков, представив модель Eisblock Aurora Acryl GPX, разработанную для графических ускорителей AMD Radeon RX 6700 XT с эталонным дизайном печатной платы. Новинка относится к решениям полного покрытия: тепло отводится от графического процессора, а также от чипов памяти и элементов подсистемы питания. Это обеспечивает стабильную работу видеокарты. Водоблок получил оптимизированную структуру каналов, что дополнительно улучшает эффективность охлаждения. Верхняя часть выполнена из прозрачного акрила. Реализована многоцветная адресуемая подсветка. Используются стандартные фитинги типоразмера G1/4". Новинка совместима со следующими графическими ускорителями: ASRock Radeon RX 6700 XT;

ASUS Dual Radeon RX 6700 XT;

ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC Edition;

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6700 XT OC Edition;

GIGABYTE Radeon RX 6700 XT;

MSI Radeon RX 6700 XT;

PowerColor Radeon RX 6700 XT;

Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT;

XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6700 XT Black Gaming. Приобрести водоблок можно по ориентировочной цене 140 евро.

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