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Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей

На правах рекламы

В России поступил в продажу лазерный телевизор Hisense Laser TV 88L5VG с диагональю экрана 88 дюймов. Реализацией новинки занимается компания A&T Trade. Телевизор основан на Smart-платформе VIDAA с удобным упрощённым интерфейсом и набором популярных приложений-сервисов, включая YouTube, IVI, Okko, MeGoGo, 1-й канал, TVZavr, Netflix.

Hisense Laser TV 88L5VG представляет собой видеопроектор со сверхкоротким фокусным расстоянием и лазерным источником света. В новинке сочетаются лучшие характеристики двух типов устройств: проекторов и телевизоров, что позволяет обеспечить высокое качество изображения, которого сложно достичь на сверхкрупных диагоналях экрана.

Кроме того, благодаря технологии MEMC и времени отклика процессора Laser Engine в 120 мс, скорость воспроизведения движения у телевизора в 10 раз выше, чем у телевизоров с OLED-экраном.

Точность лазерного источника света значительно превышает требования отраслевого стандарта по цветовому диапазону Rec.709 (UHD 4K). Благодаря расширенному цветовому спектру, технологии масштабирования изображения до 4K UHD и максимальной детализации стандарта HDR10, телевизор обеспечивает реалистичную цветопередачу и высокое качество воспроизведения. При этом технология Smooth Motion позволяет сохранить плавным движение объектов с высокой скоростью, а их контуры и детали — чёткими.

Проекционную часть можно установить всего в 20,8 см от экрана. Срок службы проектора составляет более 25 тыс. часов, что эквивалентно просмотру более 12 тыс. фильмов. Пассивная люминесценция уменьшает излучение синего цвета, снижая нагрузку на глаза и обеспечивая комфортный просмотр в течение длительного времени.

Новинка является полноценным домашним кинотеатром с поддержкой технологии Dolby Atmos. Производитель встроил звук в экран с помощью бионической звуковой панели на основе сот, благодаря чему в экране имеется более ста тысяч точек воспроизведения объёмного звучания, которое передаётся на 360 градусов. Максимальная громкость звука составляет 90 дБ, точность воспроизведения — 97 %.

Телевизор можно приобрести через партнёрскую дилерскую сеть компании A&T Trade, рекомендованная стоимость за комплект составляет 449 990 руб. Также новинку можно купить в бренд-магазине Hisense на Aliexpress.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: hisense, лазерный, телевизор, россия
hisense, лазерный, телевизор, россия
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