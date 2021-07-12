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Apple выпустит обновлённый планшет iPad Mini уже осенью

Авторитетный ресурс Bloomberg сообщает о том, что компания Apple планирует представить полностью обновлённый планшетный компьютер iPad Mini осенью текущего года.

Здесь и ниже изображения pixabay.com

Здесь и ниже изображения pixabay.com

Отмечается, что гаджет получит полностью новый дизайн. В частности, уменьшится ширина рамок вокруг экрана, а покупатели смогут выбирать между тремя вариантами цветового исполнения — серебристым, золотистым и чёрным.

Известно, что по общим габаритам новинка будет сопоставима с нынешней моделью — 206,3 × 137,8 × 6,1 мм. По слухам, устройство может лишиться домашней кнопки Home.

Предполагаемые характеристики включают порт USB Type-C и дактилоскопический сканер в кнопке питания.

Вместе с новым планшетом, как ожидается, будет анонсирован компьютер Apple iMac нового поколения. Этому моноблоку приписывают наличие дисплея размером 27 дюймов по диагонали или даже больше.

По оценкам IDC, поставки планшетов в первом квартале текущего года составили 39,9 млн штук. Это примерно в полтора раза (на 55,2 %) больше по сравнению с прошлогодним результатом, когда отгрузки равнялись 25,7 млн единиц. Apple является бесспорным лидером с долей 31,7 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
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