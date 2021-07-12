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Слухи: серия Judgment не получит продолжение из-за конфликта Sega с агентством исполнителя главной роли

Пользователь форума Reddit под псевдонимом hzy980512 обратил внимание на статью японского портала Nikkan Taishu, в которой говорится о преждевременном окончании серии детективных экшенов Judgement от Sega и Ryu Ga Gotoku Studio.

Источник изображений: Sega

Источник изображений: Sega

По словам знакомого с ситуацией информатора Nikkan Taishu, Sega планировала (вопреки майским заявлениям) выпустить Lost Judgment на ПК, но осуществить задуманное издательству помешало агентство по поиску талантов Johnny & Associates.

Позиция Johnny & Associates, которая представляет интересы Такуи Кимуры (Takuya Kimura) — исполнителя главной роли в Judgment и её сиквеле, — продиктована крайне строгой политикой в отношении изображения своих клиентов.

В частности, Johnny & Associates негативно относится к ПК — «платформе, которая не является игровой консолью и напрямую подключена к Интернету». О Google Stadia, где выходил ремастер Judgment, в компании, видимо, не слышали.

Сообщается, что Sega такое положение дел целесообразным с точки зрения бизнеса не кажется, в связи с чем японское издательство решило прекратить сотрудничество с Johnny & Associates, а вместе с ним и всю серию.

Стоит отметить, что Кимура — не только исполнитель главной роли в Judgment, но и, по сути, главное лицо серии. Так что просто заменить его другим актёром (как это было с персонажем второго плана) не получится.

Релиз Lost Judgment ожидается 24 сентября текущего года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра является прямым продолжением первой части с частным детективом Такаюки Ягами в качестве протагониста.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: judgment, ryu ga gotoku studio, sega
judgment, ryu ga gotoku studio, sega
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