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Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса

Китайский марсоход Zhurong («Чжуронг») проехал по поверхности Красной планеты уже более 400 метров. Об этом, как сообщает ТАСС, передало Центральное телевидение КНР.

CMG

CMG

Названный исследовательский аппарат был запущен в рамках проекта  Tianwen-1 («Тяньвэнь-1») около года назад — 23 июля 2020-го. Поднебесная стала третьей в истории страной (после Советского Союза и Соединённых Штатов), которой удалось совершить посадку на поверхности Красной планеты. Более того, Китай стал вторым в истории государством (после США), которому удалось справиться с задачей отправки на марс планетохода.

«По данным на 20:00 (15:00 по московскому времени) 11 июля марсоход Zhurong преодолел 410,025 м, условия его работы нормальные», — говорится в заявлении.

CNSA

CNSA

Ровер представляет собой шестиколёсную машину высотой 1,85 метра и весом около 240 кг. Аппарат разработан для проведения химического анализа грунта и поиска признаков существования жизни на Красной планете в прошлом или даже настоящем.

В оснащение марсохода входят  камеры, детектор магнитного поля, георадар, детектор поверхностных соединений, а также прибор для метеорологических измерений. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: марс, марсоход, космос, наука, китай
марс, марсоход, космос, наука, китай
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