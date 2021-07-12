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Xiaomi выпустит умную колонку с «Марусей» — голосовым помощником от Mail.ru

Компания Xiaomi планирует в течение месяца представить в России умную колонку с предустановленным голосовым помощником «Маруся», которого создала компания Mail.ru Group.

Valentyn Ogirenko / Reuters

Valentyn Ogirenko / Reuters

В настоящее время китайский производитель выпускает для российского рынка колонки с поддержкой «Алисы» от «Яндекса», голосовыми командами которой с 2019 года можно управлять устройствами для «умного дома» от Xiaomi. Возможность управлять гаджетами Xiaomi с помощью «Маруси» (на смартфоне) появилась лишь в феврале этого года.

По данным источника на рынке дистрибуции, у Xiaomi и «Яндекса» возникли разногласия, так как производителю не нравилось, что «Яндекс» допускает работу «Алисы» на несертифицированных для России устройствах, например, сделанных для Китая. Впрочем, в «Яндексе» утверждают, что партнёрство с Xiaomi развивается, и к «Алисе» подключено более полумиллиона устройств китайской компании. В свою очередь, представитель Xiaomi в России сообщил, что компания продолжит сотрудничество с «Яндексом».

Независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян отметил, что Xiaomi сейчас принадлежит значительная доля российского рынка устройств для умного дома. В свою очередь «Маруся» поддерживается лишь двумя собственными устройствами Mail.ru — «Капсулой» и «Капсулой Мини», а также умной колонкой от Prestigio. У «Яндекса» партнёрских колонок гораздо больше — под брендами LG, JBL, Elari и Prestigio.

По данным аналитического центра GS Group, в 2020 году в Россию поставлено около 1 млн умных колонок «Яндекса» с «Алисой» и всего 59 тыс. колонок Mail.ru Group с «Марусей». Согласно отчёту «Марвел Дистрибуция», продажи колонок с голосовыми помощниками в России за пять месяцев 2021 года выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом, до 300 тыс. устройств. Доля собственных колонок «Яндекса» составила 256 тыс., других устройств с «Алисой» — 30 тыс., остальное — колонки с другими голосовыми помощниками. Продажи колонок с поддержкой помощника «Маруся» не превышали 11 тыс. единиц.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: xiaomi, умная колонка, маруся, голосовой помощник
xiaomi, умная колонка, маруся, голосовой помощник
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