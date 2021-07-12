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«Яндекс» добавил в поиск универсальные обогащённые ответы

Компания «Яндекс» объявила о запуске универсальных обогащённых ответов в поисковике, также известных как «колдунщики». Они позволяют увидеть более полную информацию по запросу пользователя.

Обогащённые ответы показывают пользователю информацию сразу из нескольких источников. Например, при поиске авиабилетов, поисковик покажет несколько вариантов с различными ценами и расписанием. Предположительно, это поможет клиентам быстрее решать поставленные задачи.

«Сегодня люди переходят от поиска страниц в интернете к поиску конкретного предложения товара или услуги. Мы видим свою задачу в том, чтобы развивать универсальный поиск, который будет находить все предложения в интернете и представлять результаты в удобном для пользователя виде. Универсальные ответы — это одна из форм реализации такого поиска. И мы открыты для всех, кто хочет обогащать поисковую выдачу вместе с нами», — заявил руководитель поисковых продуктов Максим Загребин.

Любая компания может бесплатно подключиться к системе «колдунщиков», но чтобы сделать это, потребуется выполнить несколько требований. Условия можно найти в корпоративном блоге «Яндекса».

Напомним, что «колдунщики» от «Яндекса» стали предметом антимонопольного разбирательства в России. На компанию пожаловались несколько онлайн-сервисов, включая Avito, «Дром», ЦИАН, Ivi и другие. IT-гиганта заподозрили в неконкурентном поведении и умышленном продвижении через «колдунщики» своих продуктов. Регулятор открыл расследование и потребовал прекратить дискриминацию конкурентов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, поисковые системы, поисковик
яндекс, поисковые системы, поисковик
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