Мыши Cooler Master MM730 и MM731 получили оптический датчик на 19 000 DPI

Компания Cooler Master анонсировала компьютерные мыши MM730 и MM731, спроектированные специально для требовательных любителей игр.

Манипуляторы получили оптический датчик с разрешающей способностью до 19 000 DPI (точек на дюйм). Само собой, данный показатель можно настраивать в зависимости от собственных предпочтений и жанра игры.

Модель MM730 использует проводное подключение к компьютеру, тогда как модификация MM731 поддерживает обмен данными посредством беспроводной связи. Устройства представлены в двух вариантах цветового исполнения — чёрном и белом.

«Каждая функция профессионального уровня предназначена для того, чтобы действовать молниеносно: надёжные ножки из ПТФЭ для непревзойдённого скольжения, гибридная беспроводная связь 2,4 ГГц / Bluetooth для максимальной универсальности, регулируемый оптический датчик 19 000 точек на дюйм и оптические микропереключатели для превосходной долговечности», — заявляет разработчик.

Проводная мышь MM730 весит 48 граммов, а беспроводная модель MM731 — 59 граммов. Последняя снабжена аккумуляторной батареей, заряда которой хватит приблизительно на 190 часов баталий в виртуальном пространстве.

Сведений об ориентировочной цене новинок на данный момент, к сожалению, нет.