Мрачная метроидвания Crowsworn снискала успех на Kickstarter всего за три часа с начала кампании

В прошедшую субботу, 10 июля, независимая британско-канадская студия Mongoose Rodeo запустила на сайте Kickstarter кампанию по сбору средств на разработку своей мрачной метроидвании Crowsworn. Первые успехи не заставили долго ждать.

На производство Crowsworn создатели попросили чуть больше $100 тыс. долларов. Необходимая сумма была собрана менее чем за три часа, а за сутки вкладчики успели разблокировать первую дополнительную цель — режим Boss Rush.

К моменту публикации материала сборы на разработку Crowsworn уже превысили $212 тыс. Ещё немного — $220 тыс. — и сообщество сможет обеспечить появление в игре хардкорного режима.

«В первую очередь, мы хотим от всего сердца поблагодарить вас! Объём поддержки, который мы получили за это время, просто невероятен. Даже наши герои вышли, чтобы поздороваться!» — поделились разработчики.

События Crowsworn разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире, населённом людьми и монстрами. Главный герой, проснувшийся от долгого сна, должен восстановить утраченные воспоминания.

Сражаться против врагов протагонисту предстоит с помощью своей косы, пистолета и магии (заряжается от нанесения урона неприятелям в ближнем бою). Разработчики также обещают упор на исследование окружения и увлекательное повествование.

Релиз Crowsworn ожидается не раньше декабря 2023 года на ПК (Steam) и основных консолях — PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Kickstarter-кампания продлится до 9 августа.