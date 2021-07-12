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Мрачная метроидвания Crowsworn снискала успех на Kickstarter всего за три часа с начала кампании

В прошедшую субботу, 10 июля, независимая британско-канадская студия Mongoose Rodeo запустила на сайте Kickstarter кампанию по сбору средств на разработку своей мрачной метроидвании Crowsworn. Первые успехи не заставили долго ждать.

Источник изображения: Mongoose Rodeo

Источник изображения: Mongoose Rodeo

На производство Crowsworn создатели попросили чуть больше $100 тыс. долларов. Необходимая сумма была собрана менее чем за три часа, а за сутки вкладчики успели разблокировать первую дополнительную цель — режим Boss Rush.

К моменту публикации материала сборы на разработку Crowsworn уже превысили $212 тыс. Ещё немного — $220 тыс. — и сообщество сможет обеспечить появление в игре хардкорного режима.

«В первую очередь, мы хотим от всего сердца поблагодарить вас! Объём поддержки, который мы получили за это время, просто невероятен. Даже наши герои вышли, чтобы поздороваться!» — поделились разработчики.

События Crowsworn разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире, населённом людьми и монстрами. Главный герой, проснувшийся от долгого сна, должен восстановить утраченные воспоминания.

Сражаться против врагов протагонисту предстоит с помощью своей косы, пистолета и магии (заряжается от нанесения урона неприятелям в ближнем бою). Разработчики также обещают упор на исследование окружения и увлекательное повествование.

Релиз Crowsworn ожидается не раньше декабря 2023 года на ПК (Steam) и основных консолях — PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Kickstarter-кампания продлится до 9 августа.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: crowsworn, mongoose rodeo
crowsworn, mongoose rodeo
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