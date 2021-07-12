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Оперативная память взлетит в цене из-за активного перехода на DDR5, считают в ADATA

Многие производители оперативной памяти уже готовы предложить микросхемы и модули DDR5 в текущем квартале, но для рынка в целом подобная расторопность может иметь негативные последствия, как утверждают представители ADATA Technology. Быстрый переход на DDR5 ограничит доступность производственных мощностей, и цены в третьем квартале вырастут последовательно на двузначное количество процентов.

Источник изображения: DigiTimes

Источник изображения: DigiTimes

Подобными прогнозами поделились представители тайваньского производителя памяти, как отмечает ресурс DigiTimes. Контрактные цены на микросхемы оперативной памяти, используемой в серверных и настольных системах, вырастут последовательно на двузначное количество процентов, как отмечают представители ADATA. В мобильном сегменте цены на DRAM вырастут последовательно более чем на 15 %. Виной всему будет миграция производителей на DDR5, которая ограничит доступные для использования производственные мощности.

Сама ADATA во втором квартале уже увеличила выручку от реализации микросхем оперативной памяти на 33 % в последовательном сравнении. Выручка от реализации твердотельных накопителей выросла на 7,5 % по сравнению с первым кварталом. В третьем квартале, как считают представители компании, рост цен на твердотельную память продолжится из-за высокого спроса на накопители потребительского класса. Предложение не будет справляться со спросом до четвёртого квартала текущего года, как минимум.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика,
Теги: adata, dram, аналитика, nand, финансы
adata, dram, аналитика, nand, финансы
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