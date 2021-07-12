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Cooler Master представила беспроводную механическую клавиатуру CK721

Компания Cooler Master анонсировала сразу несколько клавиатур, разработанных для любителей игр. В частности, дебютировала модель CK721, поддерживающая беспроводной обмен данными с компьютером.

Здесь и ниже изображения pokde.net

Здесь и ниже изображения pokde.net

Новинка относится к компактным решениям: габариты составляют приблизительно 65 % от полноразмерных клавиатур. При этом в правой части отсутствует традиционный блок цифровых кнопок.

Применены механические переключатели. Для подключения к ПК может применяться беспроводная связь Bluetooth или радиосвязь в диапазоне 2,4 ГГц. Кроме того, возможно подсоединение при помощи кабеля с интерфейсом USB.

Реализована многоцветная подсветка. В правой верхней части расположено настраиваемое колесо управления. В основу положен качественный алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой.

Кроме того, анонсированы клавиатуры CK351 и CK352 в полноразмерном формате. Они могут похвастаться пылезащитой и водонепроницаемостью. Задействованы современные оптические переключатели, рассчитанные на более чем 100 миллионов нажатий. Устройства оборудованы полностью настраиваемой RGB-подсветкой.

О том, когда и по какой цене новинки поступят в продажу, пока ничего не сообщается. 

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Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: cooler master, клавиатура, механическая клавиатура, игровая клавиатура
cooler master, клавиатура, механическая клавиатура, игровая клавиатура
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