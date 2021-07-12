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«Яндекс» потратил на развитие поиска $1,5 млрд за 5 лет и не планирует сбавлять обороты

«Яндекс» впервые раскрыл объём инвестиций в развитие поиска. По словам главы бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов компании Андрея Стыскина, за последние пять лет «Яндекс» израсходовал на развитие поиска более $1,5 млрд. Наиболее крупные статьи расходов — строительство дата-центров и закупка «железа», зарплаты сотрудникам, а также обучение алгоритмов ранжирования.

Виктория Вотоновская / ТАСС

Виктория Вотоновская / ТАСС

В интервью РБК Андрей Стыскин также сообщил, что инвестиции «Яндекса» в поиск продолжат расти. Они будут направляться на развитие новых технологий: например, в области обработки естественного языка — технологии «Трансформеры». С её использованием можно будет «выявлять закономерности, которые есть в языке, с помощью чего можно решать многие задачи», например, делать аннотации больших текстов. По его словам, над решениями, позволяющими анализировать, генерировать и суммаризировать информацию, сейчас работают компании по всему миру.

В планах «Яндекса» создание «максимально универсального поиска, который ищет объекты во всех доступных источниках». Если, например, пользователь захочет посмотреть французскую комедию, ему не нужно будет искать её отдельно в каждом онлайн-кинотеатре или «Афише» — в одном блоке поиска будут показаны фильмы из коллекции «Кинопоиска», Okko и других онлайн-кинотеатров, а также те, что идут в кино.

Стыскин полагает, что это позволит интегрировать большее количество партнеров по разным направлениям.

Кроме того, «Яндекс» работает над внедрением экспертного поиска, когда к предоставлению ответов по темам, требующим глубокой проработки, будут привлекаться эксперты в своих областях. По словам Стыскина, у компании есть несколько пилотных проектов по формированию экспертных оценок в области медицины, юриспруденции и финансов.

Стыскин подчеркнул, что изменения будут вводить постепенно, чтобы они воспринимались пользователями естественно.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Браузеры,
Теги: яндекс, поиск, инвестиции
яндекс, поиск, инвестиции
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