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Грызуны стали ломать Tesla — им пришлась по вкусу экологичная проводка электромобилей

Погоня автопроизводителей за снижением вреда от транспортных средств для окружающей среды обусловлена более чем вековой историей развития отрасли, которая об окружающей среде начала заботиться не так давно. В ряде случаев использование экологичных материалов ставит под угрозу безопасность самих автовладельцев. Обладатели электромобилей Tesla начали жаловаться, что грызуны уничтожают проводку.

Источник изображения: NY Post

Источник изображения: NY Post

Об одном из характерных случаев поведало издание The New York Post. Терапевт из Нью-Йорка, использующая Tesla Model 3 для ежедневных поездок с 2018 года, недавно обратилась в сервис с жалобой на неработающую климатическую систему. Когда сотрудники сервиса сняли панель салона, открывающую доступ к климатической системе, они обнаружили там мёртвую крысу. Проводка была повреждена зубами грызуна, что и стало причиной поломки.

Как выясняется, Tesla и некоторые другие автопроизводители в последнее время предпочитают использовать кабели в изоляции на основе сои, а не традиционных продуктов переработки нефти. Во-первых, такая изоляция несколько дешевле, а во-вторых, она безопаснее для окружающей среды. Впрочем, подобные доводы вряд ли утешают пострадавших от действий грызунов владельцев электромобилей Tesla — упоминаемая в примере Сара Уильямс (Sarah Williams) не только не смогла получить машину из сервиса через два месяца после обращения, но и была вынуждена заплатить за ремонт не менее $5000.

Известны случаи повреждения грызунами других важных систем электромобиля, включая тормозную. Tesla не признаёт подобные случаи гарантийными, как и большинство других автопроизводителей. По словам представителей компании, использование экологически чистого материала для производства проводки не является дефектом. Tesla не может учитывать всех внешних факторов при изготовлении электромобилей, а потому воздействие грызунов точно не является поводом для гарантийного обращения.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, окружающая среда,
Теги: tesla, tesla model 3, изоляция, электромобиль
tesla, tesla model 3, изоляция, электромобиль
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