3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостирынок ITНазваны самые мощные Android-смартфоны п...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Названы самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует Xiaomi

В официальном аккаунте бенчмарка Master Lu в социальной сети Weibo появились сведения о самых производительных смартфонах, вышедших с января по июнь 2021 года. Первые места ожидаемо достаются совсем не флагманским моделям для обычных пользователей, а решениям для геймеров.

newsbytesapp.com

newsbytesapp.com

В первую тройку вошли Black Shark 4 Pro от компании Xiaomi, ROG 5 Mirage от ASUS, а также Nubia Red Magic 6 Pro от ZTE. Все три оснащены флагманскими чипсетами Qualcomm Snapdragon 888. Лидирующая модель Black Shark 4 Pro набрала рекордные 938 991 балл.

mydrivers.com

mydrivers.com

Для того, чтобы по максимуму использовать возможности мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888, смартфон Black Shark 4 Pro использует особую многослойную систему жидкостного охлаждения второго поколения.

В дополнения к обновлённому материалу для рассеивания тепла система структурирована для максимального охлаждения наиболее проблемных для геймерского смартфона областей — однокристальной платформы с CPU, GPU и 5G-модемом, а также контроллера 120-ваттной зарядки. Специально сконструированная система теплоизоляции позволяет избежать избыточной концентрации тепла.

Помимо тройки лидеров, в рейтинг лучших вошли всевозможные модели Vivo, OPPO, iQOO, Xiaomi, Realme, OnePlus и Redmi — Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Xiaomi 11 Ultra, OPPO Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9. Pro, Redmi K40 Pro и другие флагманские решения и даже смартфоны среднего уровня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только
Названы модели Xiaomi, которые получат обновление до Android 12
Будущий флагманский смартфон Xiaomi на базе Android 12 отметился в бенчмарке
Honor 50 Pro отметился в бенчмарке AnTuTu — смартфон получит чип Snapdragon 778G и 100-Мп камеру
Сборкой компактных iPhone 13 mini займётся тайваньская компания Pegatron
«Ростех» создал умные металлодетекторы, которые могут отличить оружие от ремня — их применят на выборах в Госдуму
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфоны, android, рейтинг, бенчмарки, master lu
смартфоны, android, рейтинг, бенчмарки, master lu
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 196
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 156
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 87

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей
Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS
Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности 8 ч.
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только 9 ч.
Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса 10 ч.
Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями 10 ч.
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза 11 ч.
Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness 11 ч.
Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS 11 ч.
Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace 12 ч.
В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 % 12 ч.
В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка 13 ч.
Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство 14 мин.
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки 5 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот 7 ч.
AMD совместно с EuroCC поддержит развитие HPC в регионе EMEA 8 ч.
AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla 8 ч.
Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570 9 ч.
«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости 9 ч.
Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla 9 ч.
Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом 10 ч.
Graid представила RAID-ускоритель SupremeRAID SR-1000 для NVMe SSD и NVMe-oF 11 ч.