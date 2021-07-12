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Россияне стали покупать более дорогие смартфоны — в основном, из-за дефицита

В России резко выросла средняя стоимость новых смартфонов: по различным оценкам, в настоящее время жители страны тратят на приобретение умного сотового аппарата как минимум на треть больше денег, нежели годом ранее.

О ситуации на рынке рассказала газета «Ведомости», сославшись на информацию, полученную от ряда крупных компаний. Так, по данным МТС, средняя цена проданного в России смартфона составила в первом полугодии текущего года 23 700 рублей. Это практически в полтора раза — на 44 % — больше, нежели годом ранее.

Оператор Tele2 отмечает увеличение средней стоимости смартфонов на треть — 34 %. Сеть «Связной» зафиксировала повышение цены сотовых аппаратов на 43 %. Эксперты говорят, что рост среднего чека вызван дефицитом комплектующих на мировом рынке, из-за которого увеличилась себестоимость смартфонов.

«Большинство новых моделей выходит по новым ценам, причём рост стоимости по сравнению с аналогичными моделями, вышедшими, к примеру, в прошлом году, составляет до 35 %. В частности, модели Xiaomi, которые должны были бы стоить на старте продаж 22 000–23 000 рублей, выходят по 30 000 рублей», — отмечают аналитики.

Существует и ещё одна причина. В текущей экономической ситуации потребители предпочитают более дорогие смартфоны, которые будут сохранять актуальность в течение продолжительного времени. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, россия, аналитика, анализ рынка, исследование
смартфон, россия, аналитика, анализ рынка, исследование
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