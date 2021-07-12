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TikTok, подвинься — YouTube запустил сервис коротких видео Shorts в России

Компания YouTube объявила о запуске сервиса коротких видео Shorts в России. Об этом сообщается в блоге Google. Функция станет доступна всем россиянам в течение нескольких ближайших недель.

Источник: Search Engine Journal

Источник: Search Engine Journal

YouTube Shorts позволяет создавать короткие видеоролики с музыкой и эффектами. Авторы могут добавлять субтитры, текст, фильтры и другие элементы. Максимальная продолжительность видеоролика составляет 60 секунд. Для развития Shorts компания ранее выделила $100 миллионов. С их помощью планируется привлечь новых авторов в сервис. Программа распространяется только на США, но, вероятно, в будущем появится и в других странах.

Пока что сервис будет работать в режиме бета-тестирования. Сколько оно продлится пока неясно, но разработчики пообещали в будущем улучшать приложение и добавлять новые функции. Компания будет учитывать пожелания создателей и авторов контента.

Глобальный запуск Shorts состоялся в сентябре 2020 года. С его помощью компания планирует конкурировать с TikTok и Reels (аналогичный сервис от Instagram). По словам Google, ежедневно видеоролики на платформе набирают более 6,5 миллиардов просмотров.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: youtube, google, shorts, tiktok, видео
youtube, google, shorts, tiktok, видео
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