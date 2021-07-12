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Microsoft намерена приобрести за $500 млн разработчика систем кибербезопасности RiskIQ

По данным инсайдеров, Microsoft планирует приобрести работающую в сфере информационной безопасности компанию RiskIQ. Тем самым софтверный гигант намерен расширить портфолио продуктов и сервисов для защиты от кибератак.

journal-beat.com

journal-beat.com

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неизвестными, сделка будет анонсирована в ближайшие несколько дней. Microsoft заплатит более 500 миллионов долларов США.

Расположенная в Сан-Франциско RiskIQ разрабатывает облачное программное обеспечение для определения угроз безопасности в корпоративных сетях. Компания основана в 2009 году и ранее получала от инвесторов Summit Partners и Battery Ventures 83 млн долларов.

В последнее время Microsoft довольно активно занимается поглощением компаний, связанных с обеспечением информационной безопасности. Так, в прошлом месяце корпорация купила ReFirm Labs, создающую системы безопасности для устройств интернета вещей. В одном из постов в своём блоге Microsoft заявила, что обеспечением безопасности в компании занимаются 3500 человек.

Ожидается, что приобретение RiskIQ позволит Microsoft расширить экспертизу в ИБ-сфере и повысит безопасность разрабатываемых компанией программных решений.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: microsoft, riskq, безопасность данных, безопасность, защита, защита данных
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