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Chrome OS получит расширенную поддержку архивных файлов

В хромбуках вскоре можно будет архивировать и открывать гораздо больше форматов архивных файлов. Как сообщает ресурс 9to5Google, в настоящее Google работает над расширением перечня поддерживаемых форматов архивов в дополнение к уже доступным файлам с расширением .ZIP и .RAR.

androidpolice.com

androidpolice.com

Это существенно облегчит работу пользователям, которым регулярно приходится иметь дело с менее распространёнными, но все же нередко используемыми архивами в форматах .7Z и .TGZ. Новые возможности могут появиться в операционной системе Chrome OS 93, выход которой ожидается в сентябре этого года.

Хотя ZIP и RAR являются наиболее распространёнными форматами архивов в интернете, есть также множество других типов архивных файлов, которые Chrome OS пока не поддерживает. Этот пробел можно восполнить с помощью существующих приложений для Linux и онлайн-инструментов, но всё же пользоваться собственным решением гораздо удобнее.

Согласно данным из Chromium Gerrit, хромбуками будут поддерживаться следующие форматы архивных файлов: .7Z, .BZ2, .CRX, .GZ, .ISO, .RAR, .TAR, .TBZ, .TBZ2 и .TGZ. Хотя здесь не указан формат .ZIP, скорее всего, он будет поддерживаться и в дальнейшем.

Google планирует предоставить форматы архивирования в Chrome OS 93 в начале сентября, в настоящее время эти возможности доступны в канале разработчиков. Чтобы использовать новые функции, необходимо включить Chrome flags (chrome: flags # files-archivemount). После выхода Chrome OS 94 в конце сентября — начале октября новые форматы архивов будут поддерживаться по умолчанию для всех.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Операционные системы,
Теги: chrome os, архиватор, операционная система
chrome os, архиватор, операционная система
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