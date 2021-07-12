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PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS

На российском рынке, как и во всём мире, по-прежнему наблюдается острый дефицит игровых консолей PlayStation 5. Однако новые партии всё же завозятся в страну, и одна из них совсем скоро начнёт продаваться в интернет-магазине DNS. Об этом стало известно благодаря официальному заявлению ретейлера.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

На сайте DNS сказано: «Поступление новой партии игровых консолей Sony PlayStation 5 в сеть магазинов DNS состоится в среду (14.07.2021). Продажи стартуют в 10:00 по МСК. PlayStation 5 до сих пор достаточно трудно найти по адекватным ценам. Несмотря на то, что прошло больше полугода с момента выпуска консоли. На всех желающих пока не хватает. Поэтому подготовьтесь заранее, ведь прошлая партия PS5 разошлась достаточно быстро».

Источник изображения: CDMagazine

Источник изображения: CDMagazine

Администрация DNS также сделала несколько важных уточнений. Консоли будут доступны для заказа только через сайт, а все покупатели получат скидки на аксессуары и игры. Количество товара ограничено, но сколько именно единиц собирается продать DNS, не уточняется. Ритейлер не указал и то, какие версии смогут приобрести пользователи. На изображениях в заметке присутствует версия PlayStation 5 с дисководом, да и прошлые поставки ограничивались только этим вариантом. Отсюда напрашивается вывод, что приставок без BluRay-привода не будет в наличии.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, ps5, sony
playstation 5, ps5, sony
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