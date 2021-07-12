PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS

На российском рынке, как и во всём мире, по-прежнему наблюдается острый дефицит игровых консолей PlayStation 5. Однако новые партии всё же завозятся в страну, и одна из них совсем скоро начнёт продаваться в интернет-магазине DNS. Об этом стало известно благодаря официальному заявлению ретейлера.

На сайте DNS сказано: «Поступление новой партии игровых консолей Sony PlayStation 5 в сеть магазинов DNS состоится в среду (14.07.2021). Продажи стартуют в 10:00 по МСК. PlayStation 5 до сих пор достаточно трудно найти по адекватным ценам. Несмотря на то, что прошло больше полугода с момента выпуска консоли. На всех желающих пока не хватает. Поэтому подготовьтесь заранее, ведь прошлая партия PS5 разошлась достаточно быстро».

Администрация DNS также сделала несколько важных уточнений. Консоли будут доступны для заказа только через сайт, а все покупатели получат скидки на аксессуары и игры. Количество товара ограничено, но сколько именно единиц собирается продать DNS, не уточняется. Ритейлер не указал и то, какие версии смогут приобрести пользователи. На изображениях в заметке присутствует версия PlayStation 5 с дисководом, да и прошлые поставки ограничивались только этим вариантом. Отсюда напрашивается вывод, что приставок без BluRay-привода не будет в наличии.