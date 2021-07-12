В Psychonauts 2 будет режим неуязвимости — Double Fine хочет, чтобы все получали удовольствие от игры

На днях в микроблоге Double Fine Productions появилось любопытное сообщение касательно Psychonauts 2. Студия заявила, что в её грядущем проекте будет доступен режим неуязвимости. По мнению разработчиков, игра должна доставлять удовольствие всем пользователям. Они даже пошутили над людьми, которые устраивают себе сложные испытания в виртуальных мирах, а потом хвастаются своими достижениями.

Всё началось с заявления в официальном аккаунте Xbox: «Прохождение игры на самой низкой сложности — это всё ещё прохождение игры». В ответе Double Fine написала: «Если вы завершите Psychonauts 2 с режимом неуязвимости, то вы всё равно победите в Psychonauts 2».

Второй пост разработчиков оказался весьма ироничным: «“Ух, извините меня, я прошёл Крутого Парня с Мечом в сложном режиме без ударов, и если ты этого не сделал, то я тебя не уважаю. И вообще, можешь ли ты что-то комментировать, если у тебя нет шестого алмазного ранга в шутере McBlam? Я так не думаю”. Круто, дружище. Ты очень и очень крутой».

А в третьем сообщении Double Fine серьёзно высказалась на тему доступности: «Все люди должны иметь возможность наслаждаться играми — всех возрастов и со всеми потребностями. Это постоянный и важный процесс для нашей индустрии и задача, которую мы должны решить. Что в итоге? Мы хотим, чтобы вы веселились, смеялись и переживали историю, влияющую на вас. На любых условиях, на которых захотите».

Psychonauts 2 выйдет 25 августа 2021 года на ПК, Xbox One, PS4, Xbox Series X и Series S.