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Подписку на онлайн-кинотеатры имеют почти 40 % жителей российских городов

Компания GfK обнародовала результаты исследования российского рынка онлайновых кинотеатров по итогам второго квартала текущего года. Представленные данные базируются на опросе 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек.

pixabay.com

pixabay.com

Сообщается, что подписку на интернет-кинотеатры имеют 38 % респондентов. Из них 23 % — пользователи платной схемы предоставления услуг.

Наибольший рост по количеству платящих подписчиков во втором квартале нынешнего года показали «КиноПоиск HD» и Wink. По сравнению с первым кварталом показатель «КиноПоиск HD» среди жителей российских городов увеличился с 4,8 % до 6,5 %, у Wink — с 1,6 % до 3,5 %. Отмечается, что Megogo оказался единственным видеосервисом, у которого количество платящих подписчиков снизилось: с 1,4 % в первом квартале 2021 года до 1,3 % во втором.

GfK

GfK

«И по общему количеству подписчиков, и по количеству платящих подписчиков лидером впервые стал "КиноПоиск HD". Во втором квартале 2021 года подпиской на сервис пользовались 11 % жителей российских городов в возрасте 16–55 лет, из них 6,5 % — платящие подписчики», — говорится в исследовании.

Что касается уровня использования, то здесь лидируют ivi и «КиноПоиск HD»: за последние 12 месяцев ivi выбирали 37 % жителей российских городов в рассматриваемой возрастной категории, «КиноПоиск HD» — 34 %.

Более подробно с отчётом GfK можно ознакомиться здесь

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: онлайн-кинотеатры, россия, российский интернет, аналитика, анализ рынка
онлайн-кинотеатры, россия, российский интернет, аналитика, анализ рынка
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