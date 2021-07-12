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Бюджетный смартфон Nokia C30 получит большой экран, мало памяти и ёмкую батарею

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция информации о смартфоне среднего уровня Nokia C30, который готовит к выпуску компания HMD Global.

Здесь и ниже изображения MySmartPrice

Здесь и ниже изображения MySmartPrice

Сообщается, что аппарат получит большой дисплей размером 6,82 дюйма по диагонали. Разрешение этой панели составит 2400 × 1080 точек, что соответствует формату Full HD+.

Вычислительная нагрузка ляжет на неназванный процессор с восемью ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,6 ГГц. Говорится о наличии 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью не менее 32 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.

Тыльная камера, заключённая в область круглой формы, получит 13-мегапиксельный основной датчик. Фронтальная камера сможет формировать 5-мегапиксельные изображения.

Указаны габариты и вес —  169,9 × 77,8 × 8,8 мм и 191 г. Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея: её ёмкость составит 6000 мА·ч.

Среди прочего упомянуты стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и контроллер Bluetooth 4.2. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: nokia, hmd global, смартфон
nokia, hmd global, смартфон
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