3DNewsНовости SoftwareСимуляторЭнтузиаст показал, как выглядела бы Mine...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Энтузиаст показал, как выглядела бы Minecraft с реалистичной физикой деревьев и воды

Игровой процесс Minecraft рассчитан на строительство и выживание, если развлекаться в соответствующем режиме. Физика объектов в проекте очень условная, что не устроило посетителя форума Reddit под псевдонимом 5tick. Он решил представить её в более реалистичном формате и поделился результатами своих трудов в небольшом ролике.

Источник изображения: 5tick

Источник изображения: 5tick

В видео показано, как игрок подходит к дереву, убирает нижний блок, и оно начинает медленно падать в пруд. Во время столкновения с водной поверхностью возникли волны, а крона погрузилась на глубину. Ствол при этом немого поднялся вверх, но потом опустился, как и предполагает настоящая физика. Вода от удара вышла из берегов и растеклась по земле. Падение в целом получилось очень реалистичным.

Стоит отметить, что ролик создавался не в Minecraft, а с помощью ПО Blender. Движения камеры реализованы на основе геймплейных видео, а звуки добавлены вручную через программу DaVinci Resolve. Вся работа отняла у 5tick тридцать часов, а ещё тринадцать ушло на рендеринг ролика.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Южной Корее Minecraft признали игрой «только для взрослых» — пользователи протестуют
Британские чарты: Breath of the Wild вернулась в топ-10 на фоне ажиотажа вокруг недавнего трейлера сиквела
Microsoft закрыла AR-песочницу Minecraft Earth
Видео: энтузиаст соорудил в Minecraft огромный и полностью рабочий «Тетрис» со сложным механизмом
Британские чарты: новая Mario Golf прервала гегемонию Ratchet & Clank: Rift Apart, а Scarlet Nexus пробилась в топ-10
Создатель Minecraft заявил, что его игра «немного мертва»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор,
Теги: minecraft, mojang studios, xbox game studios, симулятор
minecraft, mojang studios, xbox game studios, симулятор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 196
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 156
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 87

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей
PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS
Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности 8 ч.
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только 9 ч.
Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса 10 ч.
Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями 10 ч.
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза 11 ч.
Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness 11 ч.
Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS 12 ч.
Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace 12 ч.
В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 % 12 ч.
В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка 13 ч.
Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство 26 мин.
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки 6 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот 7 ч.
AMD совместно с EuroCC поддержит развитие HPC в регионе EMEA 8 ч.
AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla 8 ч.
Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570 9 ч.
«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости 9 ч.
Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla 10 ч.
Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом 10 ч.
Graid представила RAID-ускоритель SupremeRAID SR-1000 для NVMe SSD и NVMe-oF 11 ч.