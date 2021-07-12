Энтузиаст показал, как выглядела бы Minecraft с реалистичной физикой деревьев и воды

Игровой процесс Minecraft рассчитан на строительство и выживание, если развлекаться в соответствующем режиме. Физика объектов в проекте очень условная, что не устроило посетителя форума Reddit под псевдонимом 5tick. Он решил представить её в более реалистичном формате и поделился результатами своих трудов в небольшом ролике.

В видео показано, как игрок подходит к дереву, убирает нижний блок, и оно начинает медленно падать в пруд. Во время столкновения с водной поверхностью возникли волны, а крона погрузилась на глубину. Ствол при этом немого поднялся вверх, но потом опустился, как и предполагает настоящая физика. Вода от удара вышла из берегов и растеклась по земле. Падение в целом получилось очень реалистичным.

Стоит отметить, что ролик создавался не в Minecraft, а с помощью ПО Blender. Движения камеры реализованы на основе геймплейных видео, а звуки добавлены вручную через программу DaVinci Resolve. Вся работа отняла у 5tick тридцать часов, а ещё тринадцать ушло на рендеринг ролика.