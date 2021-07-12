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Cooler Master представила блоки питания XG Platinum мощностью до 2000 Вт

Компания Cooler Master анонсировала блоки питания XG Platinum, предназначенные для применения в мощных настольных системах и специализированных компьютерах.

Здесь и ниже изображения pokde.net

Здесь и ниже изображения pokde.net

Устройства имеют сертификацию 80 PLUS Platinum, что говорит о высокой энергетической эффективности. В конструкции применяются качественные конденсаторы японского производства.

За охлаждение отвечает 135-миллиметровый вентилятор с режимом Smart Thermal Control для бесшумной работы, улучшенного воздушного потока и более длительного срока службы.

«Все эти функции делают его одним из первых блоков питания, доступных для розничной продажи, который соответствует всем рекомендациям Intel ATX 12V версии 2.53. Кроме того, XG Plus Platinum предлагает мониторинг производительности с помощью встроенной панели информационного дисплея и управление этими функциями и освещением ARGB с помощью бесплатного программного обеспечения MasterPlus + от Cooler Master», — говорит разработчик.

Представлены также блоки питания M1600 и M2000 серии Platinum: их мощность составляет соответственно 1600 и 2000 Вт. Эти модели рассчитаны на системы с экстремальной производительностью.

Все новинки оборудованы полностью модульной системой кабелей. Благодаря этому устраняется нагромождение проводов внутри компьютерного корпуса и улучшается циркуляция воздуха. 

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: cooler master, блок питания
cooler master, блок питания
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