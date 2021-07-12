3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиматеринские платыEVGA выпустит материнскую плату Dark X57...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

EVGA выпустит материнскую плату Dark X570S для экстремального разгона AMD Ryzen

Штатный оверклокер компании EVGA Винс Люсидо (Vince Lucido), более известный как K|ngp|n, опубликовал фотографию первой материнской платы компании для процессоров AMD Ryzen. Новинка называется EVGA Dark X570S и построена на обновлённом чипсете AMD X570 с пассивной системой охлаждения.

Спустя почти пять лет с момента, как AMD представила первый процессор под разъём Socket AM4, компания EVGA наконец-то решила присоединиться к длинному списку производителей, которые уже давно предлагают материнские платы на базе этого сокета. Предполагается, что компания AMD выпустит новую платформу Socket AM5 уже в будущем году, поэтому появление материнской платы EVGA Dark класса «для энтузиастов» на закате текущего поколения десктопной платформы может показаться весьма странным.

Ранее EVGA опубликовала короткий видеоролик, намекающий на грядущий анонс платы для процессоров AMD Ryzen. Публикация Винсом фотографии новинки может означать, что её анонс состоится уже совсем скоро. Однако ни сама компания, ни Винс не уточняют, когда именно.

К слову, несмотря на то, что EVGA представила премиальную материнскую плату Z590 Dark для процессоров Intel ещё шесть месяцев назад, она до сих пор не поступила в продажу.

EVGA (Intel) Z590 Dark

EVGA (Intel) Z590 Dark

С учётом распайки компонентов на тыльной части материнской платы Dark X570S, фотографию которой опубликовал Винс Люсидо, они обе используют одинаковую подсистему питания и схему расположения различных коннекторов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
EVGA представила материнские платы Z590 DARK и Z590 FTW WIFI для процессоров Rocket Lake-S
EVGA выпустила материнскую плату Z490 Dark K|ngp|n Edition для экстремального разгона стоимостью $599
Материнские платы EVGA Z490 DARK и Z490 FTW WIFI «заточены» под разгон Comet Lake-S
MSI представила платы MEG Z590 Unify и Unify-X для разгона Rocket Lake-S. Они полностью лишены RGB-подсветки
Все материнские платы MSI на чипсете Intel Z490 получат поддержку интерфейса PCIe 4.0
MSI назвала цены на платы с чипсетами Intel B560 и H510 — от $89 до $189
Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: evga, материнская плата, amd
evga, материнская плата, amd
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 196
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 156
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 87

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей
PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS
Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности 8 ч.
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только 9 ч.
Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса 10 ч.
Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями 10 ч.
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза 11 ч.
Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness 11 ч.
Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS 12 ч.
Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace 12 ч.
В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 % 12 ч.
В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка 13 ч.
Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство 26 мин.
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки 6 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот 7 ч.
AMD совместно с EuroCC поддержит развитие HPC в регионе EMEA 8 ч.
AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla 8 ч.
Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570 9 ч.
«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости 9 ч.
Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla 10 ч.
Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом 10 ч.
Graid представила RAID-ускоритель SupremeRAID SR-1000 для NVMe SSD и NVMe-oF 11 ч.