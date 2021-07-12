EVGA выпустит материнскую плату Dark X570S для экстремального разгона AMD Ryzen

Штатный оверклокер компании EVGA Винс Люсидо (Vince Lucido), более известный как K|ngp|n, опубликовал фотографию первой материнской платы компании для процессоров AMD Ryzen. Новинка называется EVGA Dark X570S и построена на обновлённом чипсете AMD X570 с пассивной системой охлаждения.

Спустя почти пять лет с момента, как AMD представила первый процессор под разъём Socket AM4, компания EVGA наконец-то решила присоединиться к длинному списку производителей, которые уже давно предлагают материнские платы на базе этого сокета. Предполагается, что компания AMD выпустит новую платформу Socket AM5 уже в будущем году, поэтому появление материнской платы EVGA Dark класса «для энтузиастов» на закате текущего поколения десктопной платформы может показаться весьма странным.

Ранее EVGA опубликовала короткий видеоролик, намекающий на грядущий анонс платы для процессоров AMD Ryzen. Публикация Винсом фотографии новинки может означать, что её анонс состоится уже совсем скоро. Однако ни сама компания, ни Винс не уточняют, когда именно.

К слову, несмотря на то, что EVGA представила премиальную материнскую плату Z590 Dark для процессоров Intel ещё шесть месяцев назад, она до сих пор не поступила в продажу.

С учётом распайки компонентов на тыльной части материнской платы Dark X570S, фотографию которой опубликовал Винс Люсидо, они обе используют одинаковую подсистему питания и схему расположения различных коннекторов.