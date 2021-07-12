Roccat выпустила 100-долларовый микрофон Torch для стримеров со студийным качеством звука

Компания Roccat анонсировала микрофон Torch, рассчитанный на пользователей, ведущих трансляции высокого качества. Утверждается, что новинка обеспечивает звук студийного уровня.

Представленная модель относится к конденсаторному типу. Пользователи смогут выбирать между несколькими режимами работы: это, в частности, кардиоидная диаграмма направленности, стерео-режим и режим шёпота для трансляций в ночное время.

Любопытная особенность микрофона — функция быстрого отключения Quick-Mute, активация которой происходит при помощи жеста. Реализована многоцветная подсветка с тремя зонами.

На базе располагаются органы управления. Имеется стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для подключения наушников.

Частотный диапазон простирается от 20 Гц до 20 кГц. Частота семплирования — 48 кГц, битрейт — 24 бит. Устройство имеет размеры 138 × 95 × 208 мм и весит приблизительно 500 г вместе с подставкой.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 100 долларов США.