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Roccat выпустила 100-долларовый микрофон Torch для стримеров со студийным качеством звука

Компания Roccat анонсировала микрофон Torch, рассчитанный на пользователей, ведущих трансляции высокого качества. Утверждается, что новинка обеспечивает звук студийного уровня.

Здесь и ниже изображения Roccat

Здесь и ниже изображения Roccat

Представленная модель относится к конденсаторному типу. Пользователи смогут выбирать между несколькими режимами работы: это, в частности, кардиоидная диаграмма направленности, стерео-режим и режим шёпота для трансляций в ночное время.

Любопытная особенность микрофона — функция быстрого отключения Quick-Mute, активация которой происходит при помощи жеста. Реализована многоцветная подсветка с тремя зонами.

На базе располагаются органы управления. Имеется стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для подключения наушников.

Частотный диапазон простирается от 20 Гц до 20 кГц. Частота семплирования — 48 кГц, битрейт — 24 бит. Устройство имеет размеры 138 × 95 × 208 мм и весит приблизительно 500 г вместе с подставкой.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 100 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: roccat, микрофон, аудио
roccat, микрофон, аудио
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