Автопилот Tesla сможет реагировать на указатели поворота других автомобилей

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что система компьютерного зрения Tesla Vision вскоре будет способна обнаруживать сигналы указателей поворота на других транспортных средствах, проблесковые маячки полицейских машин и скорой помощи, и даже жесты рук.

Как сообщалось в минувшую субботу, Tesla выпустила обновление автопилота Full Self-Driving (FSD) Beta v9. Это наиболее значительное обновление системы помощи водителю Tesla FSD Beta за последнее время, поскольку теперь она опирается исключительно на систему компьютерного зрения Tesla Vision, использующую изображения с камер вместо показаний радарного датчика.

Илон Маск назвал обновление программного обеспечения «фантастическим», способным к более быстрому совершенствованию благодаря использованию машинного обучения. Он пообещал, что вскоре возможности автопилота значительно расширятся. «Скоро он будет улавливать указатели поворота, сигналы предупреждения, проблесковые маячки машин скорой помощи/ полиции и даже жесты рук», — сообщил Маск в Твиттере, комментируя восторженный твит одного из пользователей, обратившего внимание на то, что компьютерная система электромобиля теперь обнаруживает задние габаритные огни автомобилей. Он также отметил, что Tesla работает над добавлением возможности реагирования на звуки сирен и предупреждающие сигналы автомобилей.

Эти улучшения будут иметь большое значение для беспилотной системы Tesla, которая получит возможность реагировать на сигнализацию машин экстренных служб в случае необходимости.