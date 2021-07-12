Cooler Master представила кулеры Hyper H6 и H6DT с эффектной подсветкой

Cooler Master анонсировала универсальные процессорные охладители Hyper H6 и Hyper H6DT: презентация проведена в рамках летнего саммита компании 2021 года, в ходе которого дебютировало множество других новинок.

Устройства выполнены с применением фирменной технологии Xtra Dimensional Heat Pipe Contact (XDHC). Она обеспечивает полное покрытие процессора и непосредственный контакт тепловых трубок с крышкой чипа. За счёт этого значительно повышается эффективность отвода тепла.

Новинки относятся к башенному типу. Версия Hyper H6 оснащена односекционным радиатором и одним вентилятором. Модель Hyper H6DT получила радиатор, состоящий из двух секций: между ними установлен дополнительный вентилятор.

Конструкция включает шесть тепловых трубок. Вентиляторы располагают эффектной многоцветной подсветкой. В основании находится прижимная пластина, дополнительно способствующая рассеянию тепла.

К сожалению, пока не раскрываются характеристики вентиляторов. Кулеры выполнены в классическом чёрном цвете, а в верхней части находится кожух с логотипом Cooler Master.

Сведений о сроках начала продаж и ориентировочной цене изделий на данный момент нет.