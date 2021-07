Видео: радиолокационная станция «Дуга» и её окрестности в трейлере Chernobylite

Студия The Farm 51 и издательство All in! Games продолжают публиковать материалы по шутеру с элементами хоррора и выживания Chernobylite. Недавно они показали, как выглядит база отдыха «Изумрудное» в игре и реальности. А сейчас разработчики опубликовали свежий трейлер, где продемонстрировали радиолокационную станцию «Дуга» и её окрестности в своём проекте.

Упомянутые локации выполнены в соответствии с общей зловещей атмосферой Chernobylite. Она формируется благодаря мрачным тонам, которые преобладают в стилистике, повсеместному запустению и врагам, находящимся на этой территории. Нескольких противников в противогазах и прочем обмундировании показали в новом трейлере.

Разработчики постарались реализовать «Дугу» в соответствии с реальным прототипом. The Farm 51 сделала так, чтобы масштабы радиолокационной станции впечатляли пользователей при прохождении Chernobylite. До аварии на Чернобыльской АЭС это сооружение было предназначено для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Chernobylite вышла в раннем доступе Steam 16 октября 2019 года. Полноценный релиз игры на ПК состоится 28 июля, а позже она появится на консолях.