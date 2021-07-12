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«МегаФон» пообещал поднять пропускную способность 4G-сети выше 1 Гбит/с

Оператор «МегаФон» сообщил о том, что в ближайшие годы будет развивать инфраструктуру сотовой связи на территории Российской Федерации в партнёрстве с тремя компаниями — Huawei, Nokia и ZTE.

Здесь и ниже изображения pixabay.com

Здесь и ниже изображения pixabay.com

Названные разработчики телекоммуникационного оборудования стали победителями тендера на поставку оборудования для сетей радиодоступа. Масштабный проект рассчитан на семь лет. Он позволит повысить качество связи и существенно улучшить пропускную способность сети.

С Nokia, как отмечается, планируются работы в ЦФО, включая Москву и Московскую область, и на Кавказе, с ZTE — в Челябинске, Оренбурге и Чувашии, с Huawei — в Поволжье, Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

Первым этапом проекта станет стратегическая модернизация сети на территории Москвы и Московской области. Эти работы планируется организовать в текущем квартале. Ожидается, что скорость передачи данных в сетях 4G/LTE превысит 1 Гбит/с.

Увеличить ёмкость сети и улучшить качество услуг «МегаФон» намерен за счёт использования самого современного оборудования, а также рефарминга всех существующих диапазонов в LTE.

«В наших ближайших планах — обновление инфраструктуры в ключевых регионах. Новое современное оборудование даёт нам возможность развивать услуги на базе всех стандартов связи, а также использовать преимущества динамического распределения спектра. Всё оборудование поддерживает технологии MIMO высоких порядков, в результате чего мы сможем обеспечить 2–5 кратный рост пиковых скоростей для современных смартфонов», — отмечает оператор. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: мегафон, сотовая связь, zte, huawei, nokia
мегафон, сотовая связь, zte, huawei, nokia
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