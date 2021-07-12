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В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка

Издательство Nintendo и его региональные отделения опубликовали в своих социальных сетях новый отрывок из The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, который содержит незадокументированную особенность ремастера.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Как стало известно благодаря обнародованному фрагменту игрового процесса, в The Legend of Zelda: Skyward Sword HD появится возможность свободно вращать камеру вокруг персонажа.

Напомним, в оригинальной версии игры для Nintendo Wii такой функции не было (лишь опция сброса позиции виртуального оператора) в связи с тем, что в распоряжении пользователя был лишь один стик — он отвечал за перемещение героя в пространстве.

Помимо дополнительных возможностей управления камерой, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD предложит оптимизированное вступление, улучшения графики и производительности, а также несколько полезных функций.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD поступит в продажу 16 июля текущего года эксклюзивно для Nintendo Switch. В недавнем геймплейном трейлере показали место оригинальной игры и её ремастера в хронологии франшизы.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Nintendo,
Теги: the legend of zelda: skyward sword hd, nintendo
the legend of zelda: skyward sword hd, nintendo
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